Das%20Spiel%20geht%20weiterJetzt kostenlos streamen
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Folge 15: Das%20Spiel%20geht%20weiter
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die%20lebhafte%20Sandra%20tritt%20heute%20ihren%20Dienst%20als%20Aushilfsk%F6chin%20im%20Akropolis%20an.%20W%E4hrend%20Sandras%20offenes%20Wesen%20auf%20Vasily%20eher%20abschreckend%20wirkt%2C%20vermutet%20Elena%20sofort%2C%20dass%20sich%20hinter%20der%20Blondine%20mit%20dem%20lockeren%20Mundwerk%20ein%20herzensguter%20Mensch%20verbirgt.
Weitere Folgen in Staffel 23
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