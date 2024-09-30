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Das%20Spiel%20geht%20weiter

ARD PlusStaffel 23Folge 15vom 30.09.2024
Das%20Spiel%20geht%20weiter

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Folge 15: Das%20Spiel%20geht%20weiter

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Die%20lebhafte%20Sandra%20tritt%20heute%20ihren%20Dienst%20als%20Aushilfsk%F6chin%20im%20Akropolis%20an.%20W%E4hrend%20Sandras%20offenes%20Wesen%20auf%20Vasily%20eher%20abschreckend%20wirkt%2C%20vermutet%20Elena%20sofort%2C%20dass%20sich%20hinter%20der%20Blondine%20mit%20dem%20lockeren%20Mundwerk%20ein%20herzensguter%20Mensch%20verbirgt.

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