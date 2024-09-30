Eine schwere EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Lindenstraße
Folge 42: Eine schwere Entscheidung
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Iffi hat sich gegen ihr Baby entschieden und schon heute soll die Abtreibung stattfinden. Momo steht ihr als seelischer Beistand zur Seite. Derweil freut die unwissende Gabi sich weiterhin auf Iffis Nachwuchs. Beim Thema Abtreibung sieht die gläubige Christin nach wie vor Rot.
