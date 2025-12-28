Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 14vom 04.01.2026
Das verlassene Liebesnest

Folge 14: Das verlassene Liebesnest

43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Merrie ist die einzige Mitarbeiterin unter ihren männlichen Kollegen, und stellt heute ihr Können auf die Probe. Sie soll einen liegengelassenen LKW bergen, der als mobiles Zuhause genutzt wurde. Merrie staunt über die Einrichtung dieses speziellen Heims auf kaputten Rädern.

