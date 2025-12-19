Packt es mit eigenen Händen anJetzt kostenlos streamen
Log Horizon
Folge 10: Packt es mit eigenen Händen an
24 Min.Ab 12
Shiroe befindet sich noch immer in Verhandlungen mit den anderen Gildenmeistern. Um diese von seinem Plan zu überzeugen, enthüllt Marielle das Geheimnis der Essenszubereitung von Crescent Moon. Außerdem berichtet Michitaka von der Herstellung einer Dampfmaschine. Nach weiteren Diskussionen über Regeln und Gesetze, wird das Bündnis der Tafelrunde gegründet und den Bewohnern von Akiba präsentiert.
