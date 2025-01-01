Michael Mittermeier, Martin Klempnow, Simon Gosejohann, Janine Kunze & BülentJetzt kostenlos streamen
Lucky Stars - Alles auf die Fünf!
Folge 2: Michael Mittermeier, Martin Klempnow, Simon Gosejohann, Janine Kunze & Bülent
112 Min.Ab 6
In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 200.000 Euro kann ein:e Kandidat:in in jeder Folge gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Christian Düren moderiert die Show-Reihe. Er begrüßt unter anderem die "Lucky Stars" Lilly Becker, Charlotte Würdig, Marcel Reif und Wigald Boning.
