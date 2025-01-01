Bastian Bielendorfer, Torsten Sträter, Evelyn Burdecki, Marcel Reif, Frank RosinJetzt kostenlos streamen
Lucky Stars - Alles auf die Fünf!
Folge 3: Bastian Bielendorfer, Torsten Sträter, Evelyn Burdecki, Marcel Reif, Frank Rosin
113 Min.Ab 6
In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 200.000 Euro kann ein:e Kandidat:in in jeder Folge gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Heute sind Bastian Bielendorfer, Torsten Sträter, Evelyn Burdecki, Marcel Reif und Frank Rosin mit von der Partie.
