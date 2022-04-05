Charlotte Würdig, Daniel Boschmann, Lilly Becker, Laura Karasek & Mario BaslerJetzt kostenlos streamen
Lucky Stars - Alles auf die Fünf!
Folge 5: Charlotte Würdig, Daniel Boschmann, Lilly Becker, Laura Karasek & Mario Basler
111 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 6
In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 200.000 Euro kann ein:e Kandidat:in in jeder Folge gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Heute sind Charlotte Würdig, Daniel Boschmann, Lilly Becker, Laura Karasek und Mario Basler mit von der Partie.
