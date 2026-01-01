Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Explosion unter Tage

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 1
Explosion unter Tage

MacGyver

Folge 1: Explosion unter Tage

49 Min.Ab 12

In einem geheimen unterirdischen Forschungslabor der Regierung kommt es zu einer Serie mysteriöser Explosionen. Dabei werden zwei Wissenschaftler verschüttet, und ein geborstener Säuretank droht, das Grundwasser zu verseuchen. Die Regierung bittet MacGyver um Hilfe. Nachdem es ihm gelungen ist, den Säurebehälter abzudichten, dringt er bis zu den verschütteten Forschern vor. Dabei stellt sich heraus, dass die Explosion nur von einem der ihren ausgelöst worden sein kann.

