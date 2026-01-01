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MacGyver

Ein unsichtbarer Gegner

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 12vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 12: Ein unsichtbarer Gegner

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver trifft sich mit dem Abwehrchef Pete Thornton und mit Karen Blake in einem abgelegenen Herrenhaus, um geheime Informationen aus dem Ostblock zu entschlüsseln. Dort hat sich allerdings schon der Agent Quayle eingerichtet, dessen ganzer Ehrgeiz darin besteht, seinen alten Gegenspieler MacGyver auszuschalten. Das Haus ist elektronisch überwacht, doch MacGyver gelingt es, die Überwachung zu stören. Zeitgleich stellt sich leider heraus, dass Karen eine Doppelagentin ist ...

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