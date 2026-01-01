Ein unsichtbarer GegnerJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 12: Ein unsichtbarer Gegner
46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver trifft sich mit dem Abwehrchef Pete Thornton und mit Karen Blake in einem abgelegenen Herrenhaus, um geheime Informationen aus dem Ostblock zu entschlüsseln. Dort hat sich allerdings schon der Agent Quayle eingerichtet, dessen ganzer Ehrgeiz darin besteht, seinen alten Gegenspieler MacGyver auszuschalten. Das Haus ist elektronisch überwacht, doch MacGyver gelingt es, die Überwachung zu stören. Zeitgleich stellt sich leider heraus, dass Karen eine Doppelagentin ist ...
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