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MacGyver

Ein einfacher Auftrag

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 17vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 17: Ein einfacher Auftrag

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver hat den Auftrag, aus einem über Afghanistan abgestürzten Spionagesatelliten eine Kapsel mit wichtigen Informationen herauszuholen. Dies gelingt ihm auch, aber dann wird er von afghanischen Milizionären, die mit der sowjetischen Besatzungsmacht zusammenarbeiten, entdeckt und verwundet. In letzter Sekunde rettet ihn ein 13-jähriger Junge namens Ahmed. Doch die Russen finden MacGyver bei Ahmed und seiner Mutter, und sie müssen gemeinsam fliehen ...

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