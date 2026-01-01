Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Halt auf freier Strecke

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 19
Joyn Plus
Halt auf freier Strecke

Halt auf freier StreckeJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 19: Halt auf freier Strecke

47 Min.Ab 12

MacGyvers Reise durch Indien nimmt ein jähes Ende, als plötzlich eine Brücke in die Luft fliegt. Wie sich herausstellt, hat ein weißer Geschäftemacher den Einheimischen für viel Geld Medikamente verkauft, die, statt zu helfen, mehrere Kinder das Leben gekostet haben! Hassan, der verbitterte Anführer einer Gruppe von Vätern, verlangt, dass der im Zug befindliche Mörder ausfindig gemacht und ihm ausgeliefert wird. MacGyver konstruiert zu diesem Zweck einen Lügendetektor ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen