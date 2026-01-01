MacGyver
Folge 2: Goldbroiler MacGyver
47 Min.Ab 12
MacGyver soll aus einem in Burma abgestürzten Flugzeug einen Gift-Kanister holen, doch als er dort ankommt, ist der Kanister verschwunden. Auf seiner Reise kommt MacGyver an einem Dorf vorbei, dessen Bewohner von General Narai wie Sklaven gehalten werden. Narai, der sich nebenher als Opium-Händler betätigt, zwingt die Leute, auf seinen Mohnplantagen zu arbeiten. MacGyver überredet die Dorfbewohner, sich endlich gegen Narai zu wehren - bei dem er dann auch den Kanister findet ...
