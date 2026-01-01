Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Die Diebin von Budapest

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Die Diebin von Budapest

Die Diebin von BudapestJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 3: Die Diebin von Budapest

47 Min.Ab 12

MacGyver soll in Budapest von einem Doppelagenten wichtige Informationen erhalten, die in einer goldenen Taschenuhr versteckt sind. Doch bevor es zu der Übergabe kommt, wird der Doppelagent getötet und die goldene Uhr von einem kleinen Zigeunermädchen gestohlen. Es erweist sich als gar nicht so einfach, die Uhr von der Zigeunersippe zurückzubekommen. Doch dann muss MacGyver seinen neuen Bekannten sogar helfen, über die Grenze zu kommen ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen