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Schnappschüsse mit Folgen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 4vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 4: Schnappschüsse mit Folgen

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Die Journalistin Kate Connoly ist hinter Vasquez, dem Chef der Geheimpolizei, her, der offensichtlich einen Putsch vorbereitet. MacGyver soll die Journalistin im Auftrag ihres Chefs in Mittelamerika aufspüren. Als MacGyver sie endlich gefunden hat, überredet Kate ihn, sie noch ein paar letzte Beweisfotos schießen zu lassen. Dabei werden sie von Vasquez' Leuten geschnappt. Es gelingt ihnen zu fliehen, aber die sichere mexikanische Grenze ist noch über 100 Kilometer entfernt ...

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