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MacGyver

Der Ameisenkrieg

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 7vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 7: Der Ameisenkrieg

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Im Amazonasgebiet hat MacGyver es mit einem sehr ungewöhnlichen Gegner zu tun: Auf der Kakaoplantage des eigenbrötlerischen Pflanzers Mr. Trumbo bahnt sich ein gewaltiger Zug von Wanderameisen seinen Weg - ohne Rücksicht auf Verluste! Weder die gefluteten Bewässerungsgräben noch ein von MacGyver konstruierter Flammenwerfer können die Ameisen stoppen. Als letzte Rettung mischt MacGyver einen Sprengstoff, um die todbringenden Tiere zu vernichten ...

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