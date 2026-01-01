MacGyver
Folge 9: Der verlorene Sohn
46 Min.Ab 12
Frank Bennet ist bereit, vor einer Untersuchungskommission über die Drogengeschäfte seines Bruders Joey auszusagen, der nach dem Tod seines Vaters Oberhaupt der Mafia-Familie wurde. MacGyver hat den Auftrag bekommen, Frank zu schützen. Als Frank erfährt, dass seine Mutter im Sterben liegt, wird es kompliziert: Sie müssen ins Haus seines Bruders eindringen, damit er seine Mutter ein letztes Mal sehen kann - und dort wartet Joey bereits. Er will seinen Bruder erschießen ...
