MacGyver
Folge 1: Der tödliche Computer
48 Min.Ab 12
MacGyver soll die Sicherheitseinrichtungen einer streng geheimen Forschungseinrichtung überprüfen. Wenn es ihm nicht gelingt, dort einzudringen, schafft es niemand. Doch MacGyver vollbringt das schier Unmögliche. Er meldet dies der zuständigen Wissenschaftlerin Jill in der Computerzentrale - da passiert etwas Unfassbares: Der Computer beginnt, ein Eigenleben zu führen, widersetzt sich den Kommandos und trachtet schließlich sogar Jill und MacGyver nach dem Leben!
