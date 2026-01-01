MacGyver
Folge 11: Phoenix in Gefahr
49 Min.Ab 12
MacGyver will mit seinem Großvater Harry ein Eishockey-Spiel besuchen. Doch leider hat er die Karten vergessen, so dass sie noch einmal zur "Phoenix-Foundation" müssen, wo MacGyver arbeitet. Dort ist gerade ein Terror-Kommando - angeführt von Victoria James - dabei, das Hochhaus in die Luft zu sprengen. Als Victoria Harry in ihre Gewalt bringt, kommt es zu einem Zweikampf auf Leben und Tod mit MacGyver - und zudem muss er noch die Bombe entschärfen.
