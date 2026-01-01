Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Familienangelegenheiten

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 12
Familienangelegenheiten

Familienangelegenheiten

MacGyver

Folge 12: Familienangelegenheiten

49 Min.Ab 12

Frank Boner, ein ehemaliger Mitarbeiter von Pete Thornton, will sich nach Jahren endlich an ihm rächen, da er Thornton für den Tod seiner Frau und seines Sohnes verantwortlich macht. Zu diesem Zweck entführt er in den Sümpfen von Louisiana Petes geschiedene Frau und deren Sohn Michael, die dort archäologischen Studien nachgehen. Pete versucht selbstverständlich, seine Familie zu befreien. Nichts Gutes ahnend, folgt MacGyver ihm nach Louisiana ...

