MacGyver
Folge 16: Wintersport ist Mord
48 Min.Ab 12
MacGyver und Pete Thornton machen in den Bergen ein paar Tage Ski-Urlaub. Mitten auf der Skipiste wird MacGyver von einem gewissen Phil angefahren, der heimlich die Skistöcke vertauscht - so gelangt MacGyver in den Besitz eines hoch brisanten Mikrofilms. Phil hat nämlich Beweise dafür zusammengetragen, dass der Buchmacher Loland im großen Stil betrügt. Lolands Leute sind nun hinter dem ahnungslosen MacGyver her - und sie schrecken vor nichts zurück ...
