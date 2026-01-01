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Die Befreiung

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 19vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 19: Die Befreiung

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Jeff Moore, Chef eines Frachterunternehmens, informiert seinen Freund Thornton, dass sein bester Pilot Henderson in der Nähe von San Perez verunglückt ist und von der dortigen Regierung als Spion verurteilt werden soll. Ein Auftrag für MacGyver! Auf dem Flug stellt MacGyver fest, dass Kelly, Hendersons Tochter, heimlich mitgekommen ist. MacGyver muss also seine Pläne etwas umstellen. Mit Hilfe eines Kontaktmannes gelingt es ihnen schließlich, Henderson zu befreien ...

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