MacGyver
Folge 2: Killer im Ruhestand
49 Min.Ab 12
MacGyver soll für Pete Thornton einen gewissen Simmons aufspüren, der Geheimnisse an eine östliche Macht verraten hat. Aber auch Chuck Banning, Chef einer Mafia-Familie, ist hinter Simmons her. Banning engagiert den Profi-Killer Jimmy, der gerade nach zehn Jahren Haft wieder auf freiem Fuß ist. Zufällig kreuzen sich Jimmys und MacGyvers Weg, und Jimmy gibt vor, der Vater von Simmons zu sein. Man beschließt, zusammen nach dem Mann zu suchen ...
