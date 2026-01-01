MacGyver
Folge 20: Erinnerungen
49 Min.Ab 12
MacGyver ist gerade aus Mittelamerika zurückgekommen, da wird er gekidnappt - und landet auf seiner Geburtstagsparty, die Pete Thornton für ihn ausgerichtet hat! Angesichts der vielen Gratulanten lässt MacGyver noch einmal die unterschiedlichsten Stationen seines Lebens Revue passieren. Da er bei seinen letzten Aufträgen mehrmals beinahe ums Leben gekommen wäre, fasst er einen schwer wiegenden Entschluss: Er will den Dienst quittieren!
