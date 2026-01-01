MacGyver
Folge 3: Betrogene Betrüger
49 Min.Ab 12
Kelly, ein Kollege von Pete Thornton, will sich an seinem 60. Geburtstag umbringen, weil der raffinierte Betrüger Crowe ihn um seine gesamten Ersparnisse gebracht hat. MacGyver kann einen Selbstmord in letzter Sekunde verhindern. Pete, MacGyver und Joanne - eine auf Trickbetrug spezialisierte Kollegin - machen es sich zur Aufgabe, Crowe das Geld wieder abzujagen. Sie versuchen, ihn mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen - und der Plan scheint aufzugehen ...
