MacGyver
Folge 6: Der Bewährungshelfer
48 Min.Ab 12
MacGyver muss mit einer Gruppe junger Krimineller eine Art Überlebenstraining absolvieren. Als bei einem Rundflug der Pilot einen tödlichen Herzanfall erleidet, kann MacGyver in letzter Sekunde einen Absturz verhindern. Doch bei der Landung ist das Flugzeug beschädigt worden, und auch einer der Jungen ist schwer verletzt. MacGyver gelingt es, alle Jugendlichen zur Zusammenarbeit zu motivieren, und so können sie schließlich das Flugzeug wieder flott machen ...
Alle Staffeln im Überblick