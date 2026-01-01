MacGyver
Folge 7: Der Meisterlügner
48 Min.Ab 12
Meisterlügner Jack Dalton lockt MacGyver nach DiNoto, weil er angeblich von dort Orchideen schmuggeln und einen Botaniker retten will. Doch dann stellt sich heraus, dass in den Orchideen-Töpfen Heroin versteckt ist, und dass in Wirklichkeit ihre gemeinsame Bekannte Mike Forester - unschuldigerweise - von Polizeichef Antunnez festgehalten wird. MacGyver und Jack können Mike zwar befreien, aber wie sollen sie nun nach Hause kommen? Ihr Flugzeug hat einen leeren Tank ...
Alle Staffeln im Überblick