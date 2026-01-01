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MacGyver

Ein Rosenkranz für alle Fälle

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 8vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 8: Ein Rosenkranz für alle Fälle

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver und Thornton sollen aus Südostasien Waisenkinder und zwei Amerikanerinnen befreien. Schwester Margaret ist eine alte Bekannte von Pete; die Novizin Debra, die kurz vor ihren Weihen steht, ist eine frühere Liebe von MacGyver. Es gelingt ihnen unter großen Schwierigkeiten, die Frauen vor den feindlichen Soldaten zu retten und außer Landes zu bringen. Debra und MacGyver verlieben sich erneut ineinander, aber Debra will eigentlich ihr Leben Gott widmen ...

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