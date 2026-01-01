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MacGyver

Eine tödliche Liebe (1)

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 1
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MacGyver

Folge 1: Eine tödliche Liebe (1)

48 Min.Ab 12

MacGyver trifft seine alte Liebe, die - totgeglaubte - Lisa aus dem Ostblock wieder. Er willigt ein, ihr und ihrem Mann bei der Flucht in die USA zu helfen. Doch der Plan missglückt, sie werden vom russischen General Racoubian gefangen genommen. Racoubian schlägt MacGyver einen Deal vor: Im Austausch für Lisa soll er ihm den berühmten chinesischen Ming-Drachen bringen, der gerade auf einer Kunstausstellung gezeigt wird - und den MacGyver eigentlich mit Thornton bewachen soll!

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