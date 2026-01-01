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MacGyver

Gefahr aus dem Weltall

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 11vom 01.01.2026
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Folge 11: Gefahr aus dem Weltall

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Dr. Sandra Millhouse hat heimlich in einem Satelliten Bakterienkulturen ins Weltall geschickt. Als die Kapsel abstürzt, zeigt sich, dass die Bakterien offenbar mutiert sind! MacGyver soll die Kultur vernichten, doch Sandra schafft etliche Bakterien beiseite. Als sie mit den Bakterien in Kontakt kommt, altert sie rapide - und stirbt. Die Sicherheitseinrichtungen des Labors erkennen das Austreten der Bakterien, und ein automatischer Selbstzerstörungsmechanismus wird aktiviert ...

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