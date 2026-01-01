MacGyver
Folge 13: Riskantes Spiel
48 Min.Ab 6
MacGyver trainiert die Eishockey-Mannschaft seines alten Colleges. Das Team hat durchaus eine Chance, die Collegemeisterschaften zu gewinnen, zumal sie den talentierten Derek haben. Doch Derek spielt äußerst hart, da sein Vater möchte, dass er in die Profiliga kommt. Er hat auch schon einen Manager an der Hand, der bekannt für sein extrem aggressives Team ist. MacGyver versucht, Derek zum Fairplay zu bewegen: umsonst. Beim nächsten Spiel kommt es zu einem folgenreichen Unfall ...
