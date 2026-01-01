MacGyver
Folge 14: Das Gangstertrio
48 Min.Ab 12
Jack Dalton und sein Freund MacGyver begleiten die schwerreiche Erbin Elena, die gerade für 32 Millionen Dollar die Lupescu-Juwelen ersteigert hat, nach Toulon. Bei der Ankunft in Frankreich stellt sich heraus, dass die Dame eine Betrügerin ist. Die Freunde werden verhaftet. Es gelingt ihnen jedoch, aus dem Polizeigewahrsam zu entkommen, und gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den Juwelen und der echten Elena. Die Spur führt zu einem Weingut ...
