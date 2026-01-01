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MacGyver

Giftmüllbeseitigung ganz modern

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 16vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 16: Giftmüllbeseitigung ganz modern

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver ist im Auftrag der Phoenix Foundation in Sachen Umweltschutz unterwegs. Auf seiner Tour stößt er auf den Einsiedler Earthquake, dessen Hund verendet ist - nachdem er Quellwasser getrunken hat?! Auf der Suche nach dem Grund stößt er auf eine Giftmüllbeseitigungsfirma, die offensichtlich das schnelle Geld machen will - und das ohne Rücksicht auf Verluste. In einer dramatischen Aktion gelingt es MacGyver, die Drahtzieher des schmutzigen Geschäfts unschädlich zu machen.

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