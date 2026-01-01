MacGyver
Folge 18: Ein millionenschweres Baby
47 Min.Ab 12
Als MacGyver zusammen mit Jack dessen neu erworbenes Flugzeug reparieren will, entdecken sie darin ein Baby mit einer Nachricht von Jacks Ex-Freundin: Er soll sich um Jack jr. kümmern! In den Windeln findet er etliche Bündel mit 100-Dollar-Scheinen - leider handelt es sich um Falschgeld. Carlo, der leibliche Vater des Babys, hatte das Geld und die Druckplatten im Babykorb versteckt, bevor ihn die Gangster Durst und Cutler erschossen. MacGyver nimmt die Verfolgung auf ...
