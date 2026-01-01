Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Ein millionenschweres Baby

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 18
Joyn Plus
Ein millionenschweres Baby

Ein millionenschweres BabyJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 18: Ein millionenschweres Baby

47 Min.Ab 12

Als MacGyver zusammen mit Jack dessen neu erworbenes Flugzeug reparieren will, entdecken sie darin ein Baby mit einer Nachricht von Jacks Ex-Freundin: Er soll sich um Jack jr. kümmern! In den Windeln findet er etliche Bündel mit 100-Dollar-Scheinen - leider handelt es sich um Falschgeld. Carlo, der leibliche Vater des Babys, hatte das Geld und die Druckplatten im Babykorb versteckt, bevor ihn die Gangster Durst und Cutler erschossen. MacGyver nimmt die Verfolgung auf ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen