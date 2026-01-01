MacGyver
Folge 19: Wilderer auf Menschenjagd
46 Min.Ab 12
MacGyver will ein paar Tage Urlaub bei seiner alten Freundin Karen machen, die als Ranger in einem Naturschutzgebiet arbeitet. Durch Zufall bekommt er in einem Lokal mit, wie zwei Männer dem Wirt Bärenfleisch anbieten. Er vermutet, dass sie Wilderer sind und folgt ihnen. Im Wald trifft er auf Karen, die dieselbe Spur verfolgt. Karen wird angeschossen, als sie die Wilderer festnehmen will. Doch das ist erst der Beginn der Jagd auf die beiden unerwünschten Mitwisser ...
