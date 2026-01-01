Wer zuletzt lacht, lacht am bestenJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 5: Wer zuletzt lacht, lacht am besten
48 Min.Ab 12
Danny Barret bittet seinen Freund MacGyver um Mithilfe bei der Aufklärung eines Juwelenraubs. Er verdächtet Amir Sumal, den Kulturattaché einer ausländischen Botschaft, der offensichtlich seine Sonderstellung für schmutzige Geschäfte missbraucht. Kurz darauf ist Danny tot. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf Dannys Schwester Nikki, die ebenfalls auf der Suche nach dem Mörder ihres Bruders ist. Gemeinsam versuchen sie, Amir das Handwerk zu legen ...
Alle Staffeln im Überblick