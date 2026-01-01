MacGyver
Folge 7: Wozu sind Freunde da?
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Jack ruft seinen Freund MacGyver an und erzählt, dass er in Arkansas furchtbar in der Klemme steckt - dann hängt er auf! Als MacGyver dort ankommt, wird er sofort festgenommen und muss in einer Mine arbeiten. Dort trifft er auch auf Jack, der von Sheriff Bodine ebenfalls festgenommen wurde. Es stellt sich schließlich heraus, dass Jack die ganze Geschichte absichtlich eingefädelt hat, weil er in der Mine einen Koffer mit fünf Millionen Dollar vermutet ...
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