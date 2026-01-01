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MacGyver

Schwindelnde Höhen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 8vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 8: Schwindelnde Höhen

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver unternimmt mit Mike, einer guten Freundin und hervorragenden Bergsteigerin, eine Klettertour. Mike stürzt ab - und MacGyver fühlt sich an ihrem Tod schuldig. Er zieht sich auf Thorntons Berghütte zurück, und weder Pete noch Nikki Carpenter können ihn aufheitern. Doch dann taucht der längst tot geglaubte Profi-Killer Murdoc auf, der sich endlich an MacGyver rächen will. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt, bei dem MacGyver auch auf die wahre Ursache für Mikes Tod stößt.

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