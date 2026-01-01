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MacGyver

Gewalt gegen Gewalt

Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 1vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 1: Gewalt gegen Gewalt

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver überprüft für die Phoenix Foundation ein Projekt, durch das Jugendliche aus dem Kreislauf der Bandenkriminalität und Drogenabhängigkeit zu einem sinnvollen Leben geführt werden sollen. Die Gegend, in der das Projekt angesiedelt ist, wird von einer Art Bürgerwehr heimgesucht, die sich die "Tough Boys" nennt und auf eigene Faust Anschläge gegen Drogendealer unternimmt. Auf der Suche nach dem Anführer der "Tough Boys" wird MacGyver in einen gefährlichen Hinterhalt gelockt.

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