MacGyver
Folge 13: Das Auge des Osiris
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver ist mit einer Expedition, die von Professor Axford und seiner Tochter Beth Webb geleitet wird, in der Türkei unterwegs. Doch schon kurz nach der Ankunft wird klar, dass die beiden Teilnehmer Hakim und Nikolaus von Leer sehr wenig Forschungsinteresse haben - vielmehr sind sie hinter dem wertvollen Saphir "Auge des Osiris" her. Der Habgier der beiden hat es die Forschungsgruppe zu verdanken, dass sie bald in einer Grabkammer eingeschlossen wird ...
Alle Staffeln im Überblick