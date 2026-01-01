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Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 14vom 01.01.2026
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Folge 14: Schöne Freunde

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Während eines Einsatzes trifft MacGyver zufällig den früheren Häftling Earl Dent, der auf Bewährung freigelassen wurde. MacGyver erklärt sich bereit, Earl zu seiner Bewährungshelferin zu begleiten. Das Ergebnis: Earl zieht bei ihm ein. Derweil versuchen Earls ehemalige Rockerfreunde, ihm einen Überfall anzuhängen. Zunächst glaubt Earl, sich allein aus der Misere befreien zu können. Doch dann greifen MacGyver und die Bewährungshelferin Gwynyth Walsh ein.

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