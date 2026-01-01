Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
MacGyver

Der stumme Zeuge

Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 15vom 01.01.2026
Joyn+
Der stumme Zeuge

Der stumme ZeugeJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 15: Der stumme Zeuge

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Vater Jim, ein alter Freund MacGyvers, hat sich ein Leben lang für die Obdachlosen seiner Gemeinde eingesetzt. Als er nun ermordet aufgefunden wird, ist es für MacGyver Ehrensache, den Fall aufzuklären. Es gelingt ihm, unter den Obdachlosen der Gemeinde einen Zeugen aufzuspüren. Doch der junge Danny ist Katatoniker; er spricht nicht. Irgendwie muss MacGyver Danny dazu bringen, eine Aussage zu machen ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen