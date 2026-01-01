MacGyver
Folge 16: Blindes Vertrauen
48 Min.Ab 12
Samantha Lora, eine alte Bekannte von Pete Thornton, soll in einem südamerikanischen Land Regierungschefin werden. Dies will die herrschende Militärregierung unter allen Umständen verhindern. Zur selben Zeit bekommt MacGyver ein Video in die Hände gespielt, das die Mordtaten der Armee enthüllt. Mit Hilfe eines Kollegen von Pete gelingt es den Militärs, MacGyver, Pete und Samantha in ihre Gewalt zu bekommen. Nun ist guter Rat teuer, denn die Militärjunta geht über Leichen.
Alle Staffeln im Überblick