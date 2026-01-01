MacGyver
Folge 17: Die Lacey-Sisters
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver gerät im Wald in eine Bärenfalle. Er wird von den beiden Schwestern Hope und Faith Lacey gefunden. Sie bringen ihn zu ihrem Haus, wo sie sich um ihn kümmern und seine Verletzung versorgen. Im Haus der Schwestern macht MacGyver eine merkwürdige Entdeckung. Angeblich sollen dort eine Million Dollar versteckt sein. Wenig später ist MacGyver zudem in einen Mordfall verwickelt. Er versucht herauszukriegen, was die Lacey-Sisters für ein seltsames Spiel spielen.
