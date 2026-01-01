Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 17vom 01.01.2026
Folge 17: Die Lacey-Sisters

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver gerät im Wald in eine Bärenfalle. Er wird von den beiden Schwestern Hope und Faith Lacey gefunden. Sie bringen ihn zu ihrem Haus, wo sie sich um ihn kümmern und seine Verletzung versorgen. Im Haus der Schwestern macht MacGyver eine merkwürdige Entdeckung. Angeblich sollen dort eine Million Dollar versteckt sein. Wenig später ist MacGyver zudem in einen Mordfall verwickelt. Er versucht herauszukriegen, was die Lacey-Sisters für ein seltsames Spiel spielen.

Kabel Eins CLASSICS
