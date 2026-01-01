Ein Akt der MenschlichkeitJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 2: Ein Akt der Menschlichkeit
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver und Pete Thornton gehören einer internationalen Kommission an, die in Bukarest die Archive des toten Diktators Ceausescu untersuchen und auswerten soll. Bei einem Überfall durch Ceausescu-treue Soldaten, der so genannten "K-Force", wird MacGyver als Geisel genommen. Zunächst kann MacGyver entfliehen, wird jedoch von Victor eingefangen. Victor, der von Kindheit an zu bedingungsloser Loyalität zu Ceaucescu gedrillt wurde, plant, MacGyver zu töten ...
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