Lektion in Sachen FreundschaftJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 20: Lektion in Sachen Freundschaft
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver kommt dahinter, dass sein Freund Pete Thornton gar nicht im Urlaub ist, sondern im Krankenhaus liegt und auf eine komplizierte Augenoperation wartet. Pete Thornton ist darüber sehr deprimiert. MacGyver versucht deshalb alles, um seinen Freund aufzuheitern. Gleichzeitig fahndet er nach dem Verfasser zweier anonymer Briefe, in denen Pete bedroht wird. Es stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Briefeschreiber um Petes versöhnungsbereite Ex-Ehefrau handelt.
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