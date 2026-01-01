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Eine Waffe mit Vergangenheit

Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 3vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 3: Eine Waffe mit Vergangenheit

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Breeze, Mitglied einer von der Phoenix Foundation unterstützten Umweltorganisation, wird zufällig Zeuge einer Schießerei, bei der ein Polizist ums Leben kommt. Da Breeze unter Mordverdacht gerät, muss MacGyver die Schusswaffe finden, um dessen Unschuld zu beweisen. Es stellt sich heraus, dass die Tatwaffe schon früher benutzt wurde. MacGyver findet heraus, dass ein Waffenhändler ebenfalls hinter der Pistole her ist. Er soll sie für einen arabischen Fanatiker besorgen.

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