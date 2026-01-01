MacGyver
Folge 7: MacGyvers Traumfrauen
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyvers Freundin Maria überlegt, ihren Job bei der Phoenix Foundation aufzugeben, um endlich eine feste Bindung mit MacGyver eingehen zu können. MacGyver zögert und drückt sich um ein Gespräch. Er geht ins Bett, legt eine Videokassette mit einem Western ein und schläft während des Films ein. Er träumt sich in den "Wilden Westen", wo er ein wildes Abenteuer erlebt. Als er erwacht, ist er entschlossen, sich fest an Maria zu binden. Doch die hat eine Überraschung parat ...
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