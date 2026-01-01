MacGyver
Folge 10: Der letzte Boxkampf
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Nachdem der Boxkämpfer Earl Dent, ein alter Bekannter MacGyvers, eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hat, verhilft MacGyver ihm zu einem neuen Start als Catcher. Dabei kommt es gleich beim ersten Kampf zu einem dramatischen Zwischenfall: Der betrügerische Wettbüroleiter Riggins versucht, Dent zu bestechen, damit dieser freiwillig k.o. geht. Um seinen Absichten Nachdruck zu verleihen, entführt Riggins Dents Tochter Ronnie ...
