MacGyver
Folge 13: Tod in China
48 Min.Ab 12
MacGyver versucht, einer Untergrundorganisation chinesischer Studenten zu helfen. Diese will mit Hilfe eines Videobandes beweisen, dass viele der überlebenden Studenten vom Platz des Himmlischen Friedens nun in Arbeitslagern gefangen sind. Als MacGyver das Video übergeben werden soll, wird Tan Yee erschossen. Nur durch das beherzte Eingreifen eines gewissen Sam wird er selbst gerettet. Es stellt sich heraus, dass Sam der Sohn von MacGyver ist, von dem er nie erfahren hat.
