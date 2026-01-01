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MacGyver

Aber die Leiche fehlte!

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 3vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 3: Aber die Leiche fehlte!

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Wiederkehrende Träume von dem Killer Murdoc beunruhigen MacGyver - er ist überzeugt, dass der Totgeglaubte noch immer am Leben ist und ein Attentat auf Pablo Delasora, einen ehemaligen Diktator aus Mittelamerika, plant. Kurze Zeit später findet MacGyver seine Befürchtungen auf überraschende Weise bestätigt. Als beim Prozess gegen Delasora ein Bombenanschlag verübt wird, durchsucht MacGyver dessen geheimes Quartier - und findet Murdoc auf der Gehaltsliste des Diktators.

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